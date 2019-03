Este árbitro de la NBA golpea la pierna rota de un jugador y recibe duras críticas

El basquetbolista de la NBA por los Portland Trail Blazers, Jusuf Nurkic, sufrió una terrible lesión durante el juego contra los Brooklyn Nets este lunes. Luego de saltar a un rebote, Nurkic cayó al suelo y se fracturó la tibia y el peroné. Sin embargo, fue la actitud de uno de los árbitros la que dio de qué hablar en medio del desafortunado incidente, según rt.

Cuando el pívot de los Blazers yacía en el suelo con su pierna visiblemente rota, el réferi Tyler Ford tropezó descuidadamente con la extremidad herida del jugador. La acción fue captada por las cámaras y provocó una ola de reacciones de los aficionados en redes sociales que han instado a la NBA a tomar medidas disciplinarias contra Ford.

De acuerdo con el portal oficial de los Portland Trail Blazers, Nurkic, de 24 años, se sometió a cirugía este martes. "Si bien se espera que se recupere por completo, no hay un calendario para su regreso al baloncesto. Su estado será actualizado según corresponda", afirma el equipo.

Por su parte, el ente arbitral de la NBA no se ha pronunciado sobre el caso y sigue siendo incierto si se tomarán acciones legales contra el réferi involucrado.

Should this NBA ref be fined or even fired? #nurkic pic.twitter.com/JV24Aek1QN