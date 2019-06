Esta es Anna Caula: de seleccionadora española de basket a portavoz independentista de ERC en el Parlament

Española para cobrar el sueldo de seleccionadora, independentista catalana de corazón para ejercer su nuevo cargo. Anna Caula, una de las figuras destacadas del juicio al Proceso Independentista de Cataluña, tuvo un pasado que ella misma quisiera borrar de un plumazo. Las imágenes vistiendo varios veranos la camiseta de la selección española y celebrando medallas rodeándole banderas rojigualdas seguramente atormentan hoy a la que es la portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña en el Parlamento, según recoge . Sonia Torres en okdiario.

La ex entrenadora, nacida en Gerona y muy próxima a Carles Puigdemont, entró en política en 2015 y desde entonces ha subido como la espuma tras una miríada de renuncias, huidas e inhabilitaciones en el seno de ERC. Caula irrumpió en la actividad pública después de quedarse desencantada con España tras un mal resultado con la selección sub 20 Femenina. No cumplió con las expectativas y perdió un Europeo el año anterior que le costó el cargo.

A Caula le sedujeron entrando en la misma lista de Gerona junto a su cantautor favorito, Lluís Llach, quien le susurraba su famosa canción independentista ‘País Petit' como poesía para sus oídos. Fue la número dos en dicha provincia en la confluencia formada por Convergencia, Esquerra y la ANC y entró por la puerta grande en el Parlamento autonómico. El baloncesto pasó a un segundo plano en su vida y para siempre.

De aquella seleccionadora que ganó con España dos campeonatos femeninos sub 20 en 2012 y 2013 no queda mucho. "El juicio por el procés será la propia sentencia del Estado español", dijo en rueda de prensa antes de convertirse en una de las firmes defensoras de Junqueras y compañía en el Tribunal Supremo.

Sus declaraciones ni mucho menos han bajado el tono en las últimas semanas hasta el punto de utilizar términos muy duros contra la Fiscalía como "relato inventado", persecución política" o "venganza contra los presos políticos". En sus oídos, sin embargo, todavía resonarán los himnos españoles que escuchó en su periodo como seleccionadora. En un lustro, ha pasado de dar oro y orgullo a España a ser una de las líderes de la fragmentación política en nuestro país.