La UEFA abre un procedimiento sancionador contra Cristiano Ronaldo

Según el portal deportivo ESPN, la UEFA ha abierto un procedimiento disciplinario contra el jugador del equipo italiano de la Juventus Cristiano Ronaldo. Lo hace después del tirón de pelo que el delantero portugués propinó al defensa del Valencia Jeison Murillo, que le supuso la tarjeta roja y expulsión directa del terreno de juego, según rt.

De momento no se sabe en qué se traducirá finalmente este expediente, y no será hasta el 27 de septiembre cuando se conozcan el número de partidos que se perderá el jugador luso. Aunque lo que sí es seguro es que no podrá participar en el partido en casa de Liga de Campeones contra el Young Boys el próximo 2 de octubre.

