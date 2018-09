Las ’plegarias’ del real Madrid por la eliminación del PSG

En el seno del club blanco se sigue viendo casi como un imposible pero el futuro de Neymar y de Mbappé puede cambiar radicalmente si el París Saint-Germain se la pega en la fase de grupos. Los de Tuchel comenzaron mordiendo el polvo en Anfield. Por delante, tienen cinco partidos para reaccionar pero el grupo no es sencillo. En París se temen lo peor. Otro fracaso en la Champions sería devastador, según defensacentral.

Al PSG se le vieron todas las carencias en Anfield. Tuchel tiene a varios de los mejores delanteros del mundo pero muy pocos efectivos en el centro del campo. Marquinhos fue mediocentro y naufragó, Di María perdió la posición sin cesar y Rabiot se vio superado por el físico de Henderson o Wijnaldum. Mbappé apareció una vez y marcó pero no fue suficiente. Una derrota para comenzar el grupo no es la mejor noticia.



El Madrid piensa que para acometer un fichaje de este calado hay que esperar al próximo verano de 2019 pero la situación podría volverse insostenible para Al-Khelaifi. Neymar no aguantaría otro nuevo batacazo en Europa. Al brasileño no le motiva nada jugar los torneos franceses. El PSG casi los da por ganados antes de empezar la campaña. La Champions League es la única razón de ser de los parisinos durante la temporada.



Por ello, en caso de eliminación-los dos partidos contra el Nápoles serán claves-, Florentino Pérez podría intentar seducirle. La normativa UEFA ha cambiado: Neymar sí podría jugar este año con el Madrid en la Copa de Europa. La derrota en Anfield escoció mucho en el Parque de los Príncipes y el nerviosismo ha comenzado a aparecer. Neymar y Mbappé penden de un hilo y, si no hay clasificación, estarían mucho más cerca del estadio Santiago Bernabéu.

