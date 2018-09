Lopetegui prepara rotaciones masivas contra el Espanyol

Julen Lopetegui planea rotaciones de manera masiva para jugar contra el Espanyol. La próxima semana, el Real Madrid afrontará dos partidos de Liga muy complicados contra Sevilla y Atlético de Madrid y el míster quiere dar un respiro a varios de los jugadores que más minutos han acumulado hasta la fecha,s egún defensacentral.

Odriozola podría debutar, Mariano sería titular por primera vez, Vinicius incluso podría ir convocado y hasta Reguilón tiene papeletas para dar descanso a Marcelo. Nacho Fernández jugará en el centro de la defensa para dar descanso ya sea a Raphael Varane o a Sergio Ramos. El capitán lo ha jugado todo y Lopetegui podría darle un respiro en la próxima jornada del campeonato nacional de Liga.



Así pues, la defensa la podrían formar Odriozola como lateral derecho-el ex de la Real Sociedad está como loco por debutar-, Reguilón sería el lateral izquierdo mientras que el centro de la defensa lo formarían Varane y Nacho Fernández. El '6' no jugó en San Mamés ni contra la Roma. La competencia es brutal. Nacho venía de salirse contra el Leganés y en los dos encuentros disputados con España pero no ha tenido minutos frente Athletic y Roma.



Ceballos regresaría al once en el centro del campo-Kroos podría descansar-y, en ataque, la apuesta de Lopetegui puede ser total por una delantera de lo más novedosa ¿se imaginan ante el Espanyol una delantera formada por Vinicius y Mariano Díaz? El Santiago Bernabéu está deseando ver a estos dos 'aviones' comerse la hierba del mejor estadio del mundo.

VÍDEO DESTACADO: Las lágrimas de Lopetegui en su presentación como nuevo entrenador del Real Madrid emocionan a toda la afición