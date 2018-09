Paco Jémez sienta en la misma mesa a Messi, CR7 y Griezmann

Paco Jémez, extécnico de Cruz Azul y ahora comentarista de televisión en España, avaló las declaraciones del atacante francés Antoine Griezmann, quien dijo hace algunos días que está en un nivel equiparable al de Lionel Messi o Cristiano Ronaldo, según espn.

“Este año, a la hora de valorar, Griezmannse sentará a la misma mesa de Messi y Cristiano. Otra cosa es que cuando haya que repartir los cubiertos le den el de bronce. Para mí está en la misma mesa y ha hecho méritos suficientes este año para mirarle a la cara a los dos”, dijo Jémez.

Por otra parte, el entrenador analizó el inicio de temporada de La Liga, con el Barcelona dominando la clasificación por delante del Real Madrid.

“Esperaba que hubiera más competencia pero ya empieza a pasar lo de todos los años. Me parece una Liga de dos. Es verdad que es pronto pero el hecho de que el Barcelona le saque siete puntos al Atlético no me parece una renta para despreciarla”, señaló

“El Real Madrid no ha echado en falta a Cristiano. Tendremos que verlo a final de temporada viendo los trofeos y los números. Partidos va a ganar el Real Madrid, pero lo que hay que evaluar son los títulos a final de temporada”, agregó durante su presencia en un torneo de golf.