¿Sabes que decisión ha tomado Lopetegui sobre Keylor y Courtois?

Parece que Julen Lopetegui ya ha mediado en la situación que vive la portería del Real Madrid con Thibaut Courtois y Keylor Navas. Así lo reveló Pipi Estrada la pasada noche en ‘El Chiringuito de Jugones’, “Lopetegui sabe que esta situación es complicada”, dijo, según recoge Jeiser White en defensacentral.

El periodista reveló concretamente lo que según él Lopetegui les dijo a sus porteros: “Lopetegui sabe que esta es una situación complicada. Él dice ‘bendito problema’… Pero no es un bendito problema. Es una situación donde hay que tomar una decisión”.



Keylor Navas empezó como portero titular en el arranque de LaLiga, pero Courtois ha sido el cancerbero de los dos últimos partidos de la competición nacional; y en el inicio de la Champions, el entrenador merengue puso al costarricense bajo palos, “se da cuenta que esa decisión en algún momento uno de los dos se va a sentir afectado. Les ha dicho mirándoles a la cara ‘quiero una competencia muy sana entre vosotros y os lo pido por favor’”, informó Pipi Estrada.



Según el tertuliano de 'El Chiringuito', Lopetegui quiere que ambos jugadores sean permisivos para que no afecte sus decisiones, “quiere que compitan de una forma sana para que al final, no le afecte a él en sus decisiones. Quiere que sean un poco permisivos si juega uno u otro”.