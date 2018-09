Soria lleva al plató un cuadro de Cristiano para descojonarse

Cristóbal Soria volvió a sacar en el plató de ‘El Chiringuito de Jugones’ el antimadridismo que corre por su sangre mofándose de la expulsión y de las lágrimas de Cristiano Ronaldo el pasado martes en el estreno de la Juve en la UEFA Champions League, según recoge Jeiser White en defensacentral.



El astro portugués fue expulsado con roja directa por ‘agredir a un rival’, una decisión injusta e incomprensible que hizo que Cristiano Ronaldo acabase completamente desquiciado ante tal injusticia.



Esa situación la aprovechó Soria para entrar al plató con un cuadro que llevaba la imagen de Cristiano con su rostro de impotencia tras la expulsión. “El astro portugués ayer: ‘Ay, Ay, que me han expulsado’, qué cosa más grande. Me he levantado a gusto. Qué risa”, dijo Cristóbal Soria con su cínica e irónica sonrisa.