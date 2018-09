Ramos es el mejor defensor del 'The Best'

Sergio Ramos fue elegido una vez más por sus compañeros como el mejor central del mundo. Por novena ocasión y octava de manera consecutiva, los futbolistas de todo el planeta eligieron al capitán del Real Madrid como mejor defensor en la lista del once ideal del FIFAPro que se dará a conocer esta tarde en la gala de los premios ‘The Best’ en Londres, según recoge Jeiser White en defensacentral.



El andaluz acumula nueve nominaciones al once ideal de la FIFA. Pero, desde el 2011, ha estado de manera ininterrumpida dentro de los mejores 11 jugadores del planeta. No queda duda para jugadores y aficionados, que el defensor blanco merece estar nuevamente entre los mejores. Ramos no solo lo merece por títulos colectivos, también por el empuje y la agarra que emplea en cada partido defendiendo los colores del Real Madrid y de la selección española.



El capitán ha acumulado, hasta ahora, 19 títulos con el Real Madrid. Además de dos Eurocopas y el Mundial de Fútbol en Sudáfrica con España. Además de 571 partidos con el escudo del Madrid en el pecho y 158 con la selección nacional. Además de anotar el gol del empate en la final de la Champions ante el Atleti en Lisboa para levantar la décima. El jugador ha sido capitán y protagonista en la proeza de levantar las tres últimas tres Liga de Campeones del Real Madrid.



Sergio Ramos con su presencia en el once ideal de la FIFA de hoy, iguala a Andrés Iniesta que dejó nueve presencias en la alineación ideal. Iker Casillas es el tercero en la lista de los españoles con más presencia con un total de seis. Entre los centrales, el que más se le acerca es Terry con seis y Gerard Piqué con cuatro.

VÍDEO DESTACADO: Sergio Ramos se pone en forma junto a Pilar Rubio en Nueva York