El gesto obsceno de este futbolista argentino podría costarle una suspensión en Colombia

El futbolista argentino Gabriel Hauche, que juega en el club colombiano Millonarios, protagonizó una polémica escena cuando celebró el gol que anotó al Once Caldas el pasado 22 de septiembre en el estadio El Campín (Bogotá, Colombia), según rt.

Tras marcar el primer tanto para su equipo en el minuto 45 del encuentro, el delantero dirigió su mirada hacia una tribuna, resaltó su zona genital con ambas manos y señaló al lugar donde se encontraban los espectadores, según recogen medios locales.

De inmediato, esa acción generó un sinfín de reacciones en la Red, principalmente de rechazo, porque muchas personas consideraron que fue de mal gusto y estuvo fuera de lugar.

Sin embargo, otros internautas consideran que solo se trató de una reacción por la euforia del momento que no merece una sanción.

En caso de que las autoridades deportivas consideren que se trató de un gesto obsceno, Gabriel Hauche podría enfrentar una multa de seis a 10 salarios mínimos y una suspensión de seis a 10 fechas por ofensa al público, como indica el Artículo 65 del Código Disciplinario de la Federación Colombiana de Fútbol.

#Colombia 🇨🇴 Con festejo particular, GOL de Gabriel Hauche en el empate de @MillosFCoficial de Miguel Russo 2-2 con Once Caldas. pic.twitter.com/j0HO3QM70I

Me tienen podrido. A ver, a mi tampoco me gusta que me celebren así, pero hasta ahí. No se sobreactuen y dejen de pedir sanción por todo. Para ustedes es fácil ser políticamente correctos, pero no tienen ni idea de las calenturas normales que se dan en la cancha.