La directiva culé consigue el 'The Best' de los ridículos

Las palabras son las mejores herramientas que tienen las personas para comunicar. Algunos las usan con consciencia y criterio, otros las utilizan solo para especular y decir tonterías. Este es el caso de Javier Bordas, directivo del FC Barcelona, que habló antes de viajar a la gala de los premios 'The Best' de la FIFA que se llevará a cabo esta noche en Londres, según defensacentral.

Al evento no acudirá Leo Messi, que además no se encuentra entre los finalistas del premio al mejor jugador de la temporada pasada. Y propiamente sobre este asunto, opinó el dirigente de los catalanes: "Para la gente del fútbol es raro que el premio no sea para Messi. Es el mejor del mundo desde hace muchos años. La ausencia de Messi desprestigia el premio porque todo el mundo sabe que es el mejor del mundo en todos los aspectos. Si pusieras a Messi en el puesto de Modric lo qué haría... es mejor pasador, mejor finalizador... es el mejor desde hace muchos años".

Javier, la gente se preguntará si estuviste bromeando o ibas en serio. ¿Cómo puede conseguir el premio un jugador que no gana la Champions desde hace años? ¿Cómo puede llevarse el galardón Messi, que fracasó en el Mundial con Argentina? ¿Cómo te atreves a afirmar que el premio sin él pierde su prestigio?

Y cuando afirmaste también que “si recordamos toda la temporada, el Barça acabó a 17 puntos del Madrid y tendría que haber más jugadores del club nominados a los premios ", tocaste definitivamente fondo. Un consejo, mira las vitrinas del museo de tu club y empieza a contar las Copas de Europa, seguramente acabarás pronto…

VÍDEO DESTACADO: La fea reacción de Lionel Messi cuando el árbitro que no favoreció al Barcelona quiso darle la mano