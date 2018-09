Marcelo le pega un 'palo' épico a Cristiano y a Messi

Marcelo posó por los micrófonos de 'El Transistor' de Onda Cero y no dudó en criticar tanto a Cristiano Ronaldo como a Leo Messi por no acudir a la gala celebrada en Londres: "creo que deberían haber estado porque estaban nominados. Me ha sorprendido no verles", aseguró, según defensacentral.

¿Entiendes que no hayan venido Cristiano y Messi?



"Cada uno tiene su cabeza y es respetable, no hay ningún problema. Sin embargo, creo que deberían haber estado porque estaban nominados y yo creo que sí te nominan tienes que venir. No obstante, el reconocimiento de Luka es el mismo y estamos muy contentos por su premio".



Modric, sin los aplausos de Cristiano y Messi



"No creo que Luka haya echado de menos los aplausos de Cristiano y Messi. El premio es suyo y le hemos aplaudido muchos aquí. Cristiano Ronaldo y Leo Messi tenían que haber estado porque estaban nominados pero no por el hecho de haber aplaudido a Modric".

