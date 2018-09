Carla Pereyra está embarazada y asegura que tanto ella como Diego Simeone están "muy emocionados"

La modelo argentina está radiante de felicidad desde que este verano supo que esperaba un bebé. "Cuando estábamos de vacaciones con nuestra hija me hice la prueba del embarazo y dio positivo", ha declarado la novia de El Cholo a la revista Hola. "Empecé a notar a mi hija muy pegada a mí y creo que fue ella quien me contó que tendríamos otro bebé", relata la mujer del entrenador rojiblanco. No sabe aún si será un varón o una niña pero no le importaría repetir para que su pequeña Francesca tuviera una amiguita. Para Carla será su segundo bebé pero para Diego Pablo Simeone será el quinto hijo, según informalia, según informalia.

No ha trascendido de cuántas semanas se encuentra pero Carla sí ha dado una pista: "Fue este verano...". Es decir que la mujer del entrenador del Atlético podría estar de tres meses, aproximadamente.

Sea cual fuere la fecha de su alumbramiento, en los próximo meses comenzaremos a observar los cambios físicos propios de su estado. A sus 31 años, la modelo mantiene una forma física espectacular, con una figura estilizada. Hace un año hubo quien publicó que Carla estaba excesivamente delgada, atribuyendo su poco peso a un ejercicio físico excesivo. Lo cierto es que en los últimos años, especialmente desde que está con el Cholo, Carla aparece con menos kilos que cuando llegó a España, con poco más de 20 años, donde presentaba formas más redondeadas como podemos comprobar comparando fotos recientes con otras de su primera época en nuestra país, cuando salió con el bailarín Joaquín Cortes.