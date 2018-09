El 'zasca' histórico al Barça por la sucia agresión de Lenglet

Para una vez que les expulsan a un jugador la que han montado ha sido bárbara. Que el colegiado del Barcelona-Girona, Gil Manzano, necesitara del VAR para expulsar a Lenglet por un codazo (agresión) de libro ha levantado las ampollas de esos culés que tan bien han vivido arbitralmente en los últimos 30 años, según recoge Rubén Gómez en defensacentral.

Estamos hablando de un club al que le regalaban penaltis que simulaban sus jugadores, al equipo que siempre contaba con la ventaja de jugar contra 10 rivales porque, casualmente, siempre había a alguien a quien expulsar en el bando contrario. Ha sido ver peligrar esa posición de privilegio con la roja que vio Lenglet el pasado fin de semana y se han encargado de remover cielo y tierra, montar el escándalo del llorón, para tratar de venderse como víctimas de una conspiración en su contra. Hay que tener poca vergüenza.

El caso es que el Barcelona recurrió la cartulina roja de Lenglet ante el Girona asegurando que "el acta arbitral refleja un error material manifiesto cuando señala que el citado jugador golpeó con el codo en la cara de un adversario cuando ambos jugadores estaban disputando el balón".

Además, agregaron en sus alegaciones que "el golpeo es fruto de un lance del juego y de un efecto natural de la inercia de la acción del jugador expulsado (...) el rival se disculpa por la confusión generada y se pide la ‘medida provisional de suspensión de la sanción, caso de que ésta se produjese'".

Estas alegaciones de los culés no han sido tomadas en cuenta por el Comité de Competición. Es más, dicho organismo ha contestado asegurando que "no se aprecia error material manifiesto", además de no considerar "oportuna la suspensión solicitada porque las sanciones impuestas son inmediatamente ejecutivas, sin que proceda la suspensión de su ejecución por el hecho de interponerse un recurso". Estas nuevas calabazas al Barcelona han puesto en su sitio al club que cree estar por encima del bien y del mal ¡Menudo ‘zasca' se han llevado!