El Barça pincha de nuevo y no pasa del empate ante el Athletic de Bilbao (1-1)

No hizo nada Messi y aunque 'La Pulga' va andando, cuando no pica no hay Barça (La fea reacción de Lionel Messi cuando el árbitro que no favoreció al Barcelona quiso darle la mano).

Se guardó Valverde a Messi y a Busquets pensando en el choque del miércoles ante el Tottenham en Londres y su equipo lo pagó con un empate que supo a poco (Leo Messi estrena nuevo 'look' dos años después).

Sin juego ni pólvora hasta que apareció en escena el diez, al Barça no le alcanzó para doblegar a un Athletic de Bilbao muy digno.

Tras el descalabro ante el Leganés del pasado miércoles, los culés pensaban que habría reacción de los suyos, sin embargo, el Athletic de Bilbao supo pararles los pies con un empate a uno que deja al Barcelona sumido en una importante crisis de resultados con jugadores fuertemente señalados.

El caso más evidente es el de Piqué. El central catalán volvió a cometer un nuevo error que le costó un gol en contra a su equipo por tirar mal el fuera de juego.

Esa acción del 0-1 ya no la pudieron levantar los culés, que no encontraron la vía para superar a un Athletic serio pero que no dio, ni de lejos, el nivel que ofreció ante el Real Madrid.

Este equipo vasco, bastante venido a menos en relación al que jugó ante los de Lopetegui, ha sido capaz de sacar un empate de Barcelona, lo que no habla nada bien del estado de forma de los culés.