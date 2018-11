¿Sabes cual es el motivo por el que Vicente del Bosque se ha afeitado el bigote?

Vicente del Bosque se convirtió en el centro de atención de la gala Men's Health España este pasado 27 de noviembre de 2018 al aparecer sin su característico bigote, ese que era su seña identidad desde los años 70.

La nueva imagen del ex seleccionador español revolucionó los medios y las redes sociales. Ahora se conoce el motivo de su cambio: todo se debe a un anuncio.

Y es que el ex entrenador protagoniza el nuevo anuncio de Navidad de Pescanova.

En el mismo, aparece sin bigote y se muestran vivencias en las que pierde su identidad con el afeitado del bigote: no le reconocen en su restaurante favorito y su perro ladra sin cesar al verle llegar a casa. El lema del spot es claro #EligeBigote.

Lo que sucede en el anuncio parece haberse trasladado a su vida real, según confiesa el propio Del Bosque:

"Muchas de estas escenas han sido vividas en paralelo mientras las grababa. Mi mujer, que fue la que hace 50 años me incitó a dejármelo, no supo qué decirme al verme. No me reconocía".

El nuevo aspecto de Vicente ha provocado muchas bromas en las redes, algunas de ellas a cargo de famosos como Roberto Leal, Saúl Craviotto o Cristina Pedroche. Del Bosque no parece estar muy cómodo con su look: "Estoy deseando que crezca de nuevo, no me encuentro sin mi bigote. No me volveréis a ver así", sentencia.