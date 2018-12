Esta futbolista gana el Balón de Oro y lo primero que le preguntan es si sabe hacer 'twerking'

La futbolista noruega Ada Hegerberg hizo historia este lunes tras alzarse con el Balón de Oro, un galardón tradicionalmente masculino que este año ha sido entregado por primera vez en la historia también a una mujer, según rt.

Lo que debió haber sido un momento de orgullo para la delantera del Olympique de Lyon, no obstante, se vio empañado por la vergüenza ajena cuando uno de los anfitriones de la ceremonia, celebrada en París (Francia), le pidiera a Hegerberg que bailara lo que se conoce como 'perreo'.

Hegerberg, actual ganadora de la Liga de Campeones, marcó 31 goles en 29 partidos con el Lyon en todas las competiciones de esta temporada, sumando así más de 100 goles para el club francés en 82 apariciones. La conducta del DJ, por su parte, destacó solamente por la ola de críticas que suscitó en redes sociales.

I explained to @AdaStolsmo the buzz and she told me she understood it was a joke. Nevertheless my apologies to anyone who may have been offended. Most importantly congratulations to Ada pic.twitter.com/DATdg0TfQk