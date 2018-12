¿Consiguió Modric el Balón de Oro gracias al voto de un periodista inexistente?

Uno de los periodistas que votaron para definir al ganador del Balón de Oro 2018 en realidad no existe, y el medio al que se le relaciona desapareció hace años. Sobre esto informa la Asociación de Periodistas Deportivos de Comoras, el país de supuesta procedencia del votante, lamentando que incluso la bandera que acompañaba el nombre de Boina en la lista de periodistas era incorrecta, según rt.

El Balón de Oro tradicionalmente es entregado por France Football al futbolista que haya recibido más puntos de acuerdo a una escogencia de cinco candidatos por parte de periodistas de todo el mundo.

Luka Modric, Cristiano Ronaldo, Eden Hazard y Mohamed Salah figuran por detrás de Mbappé en la lista de Abdou Boina, que según la revista estaba ligado al periódico Albalad. En las Comoras señalan que esta es otra inconsistencia garrafal por parte de los responsables de otorgar el prestigioso premio.

Fayssoile Moussa, de la Federación de Fútbol de las Comoras, también se pronunció al respecto. "Que [Abdou Boina] se presente como representante del diario Albalad constituye un desprecio al país, especialmente cuando France Football presenta al país con una bandera que no existe desde hace 17 años", aseveró el representante.

El mediocampista de Croacia y el Real Madrid, Modric, ganó el Balón de Oro 2018 este 3 de diciembre, poniendo fin al duopolio de 10 años entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Uno de los jurados de este premio denunció que su lista de cinco candidatos fue registrada por France Football en el orden contrario al que envió.

Ballon d’Or controversy: The journalist who voted for Comoros doesn’t exist https://t.co/xEsIdiROG2 pic.twitter.com/LksqKAjELx

Today's flag is #Comoros 🇰🇲as the islands celebrate #IndependenceDay2018 . They achieved independence from France on this day in 1975. Flag by @mrflag pic.twitter.com/dwhXrxzdn6