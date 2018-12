La injusta e innecesaria crítica de Cristiano Ronaldo al vestuario del Real Madrid desde Italia

Cristiano Ronaldo no ha estado muy fino con estas últimas declaraciones. La estrella volvió a hablar como si se tratase de una persona despechada por una relación. Su montaña rusa de amor y odio que vive con el Real Madrid le ha hecho soltar una burrada de alto calibre que se ha convertido en un ‘autozasca'. El de Madeira sigue sin tenerlas todas consigo sobre si tomó una buena decisión al marcharse a Turín. Te queremos, te admiramos, pero ten respeto por el club que te hizo el jugador más grandes de la historia, según recoge Aleix Generó en defensacentral.

"Aquí somos un equipo, en otros lugares alguien se siente más grande que los demás, pero aquí todos están en la misma línea, son humildes y quieren ganar. Si Dybala o Mandzukic no marcan, los ves felices, sonriendo. Para mí es hermoso, percibo la diferencia. Aunque en Madrid son humildes, aquí siento que lo son más. Es muy diferente a Madrid, esto es más una familia", explicó. El mejor futbolista de la historia del Real Madrid, sin duda, ha vuelto a cargar contra el vestuario del que fue hasta hace unos meses su equipo. Cristiano Ronaldo, en una entrevista con La Gazzetta dello Sport, se pegó un buen ‘zasca' si revisamos la hemeroteca. Esa que deja a todos bien retratados, en uno u otro momento. Bendita hemeroteca...

Tras un derbi, el primero de la era Zidane, el Real Madrid pinchó y Cristiano Ronaldo acudió a zona mixta para cargar contra sus compañeros de vestuario. "Me molesta que digan que Cristiano ha bajado el rendimiento y por eso ha bajado el Madrid. Si todos estuvieran a mi nivel, a lo mejor iríamos los primeros", unas palabras que no fueron ni las primeras ni las últimas. ¿La humildad que dice que falta en el vestuario del Real Madrid la tiene Cristiano? No lo parece si nos atenemos a todas sus declaraciones. El "Yo, yo, yo" ha prevalecido por encima de todo. Y por encima del escudo, Cris, no hay nada.