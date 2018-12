¿Sabes cuáles podrían ser los peores rivales para el Real Madrid en octavos?

Al Real Madrid puede complicársele mucho la cosa en función de a quién les toque enfrentarse. La fase de grupos de la Liga de Campeones se ha cerrado ya oficialmente para los integrantes de los cuatro primeros grupos, lo que significa que el Real Madrid ya conoce el nombre de varios de sus posibles rivales en el sorteo de octavos de final de la competición, según defensacentral.

GRUPO A: el Atlético acaba segundo pero no puede medirse al Madrid

Gran sorpresa final en este grupo. Y es que después del pinchazo del Dortmund en la anterior jornada, el Atlético parecía que terminaría liderando este grupo relegando al equipo de los Achraf, Reus o Pulisic a la segunda plaza del mismo. Sin embargo, los rojiblancos no pasaron del empate en Brujas y se quedaron sin la primera plaza. Como no puede haber duelo de equipos del país en octavos, del grupo A no puede salir ningún rival para el Madrid.

GRUPO B: Tottenham, posible rival del Madrid

El equipo inglés se jugaba con el Inter la segunda plaza de este grupo. Los de Londres jugaban en el campo del Barcelona y dependían de sí mismos para asegurarse la clasificación. Sin embargo, el Inter contaba con la ventaja de medirse a un PSV que no se jugaba nada...pero le salió rana la jugada. Los Icardi, Brozovic y compañían no pasaron del empate ante los holandeses y el Tottenham hizo lo propio en Barcelona. Por tanto, los de Pochettino son candidatos a enfrentarse al Madrid.

GRUPO C: Liverpool, posible rival del Madrid

El grupo más loco con diferencia. Antes de iniciarse la noche Champions el Madrid podía haberse encontrado con tres rivales diferentes. Liverpool, PSG y Nápoles eran los candidatos a ocupar las dos primeras plazas. Finalmente, han sido los ingleses los que han terminado en la segunda posición (tras ganar 1-0 a los italianos) y, por tanto, pueden ser rivales de los de Solari en octavos.

GRUPO D: Schalke

Antes de que arrancara la jornada ya estaba confirmada la segunda plaza del equipo alemán en su grupo por detrás del Oporto. Los germanos, por tanto, pueden ser otro de los rivales merengues en la próxima ronda.

El resto de grupos definen su clasificación este mismo miércoles. Equipos como Ajax y Bayern de Múnich (grupo E), Manchester City, Lyon y Shakhtar (grupo F), Juventus y Manchester United (grupo H) podrían ser rivales del Madrid en octavos ¡Menuda Champions se nos ha quedado!