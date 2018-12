Así funciona la red social que conecta a jugadores de fútbol con clubes profesionales

El fútbol argentino pasa por momentos deportivos favorables. El domingo pasado, en Europa, se enfrentaron River y Boca por la Copa Libertadores -los dos equipos más importantes del país- en una final que quedará, sin dudas, en la retina de los hinchas y amantes de este deporte. Pero ¿qué ocurre en las ligas menores de Argentina? ¿Cómo llegar a que jugadores fuera del ámbito profesional puedan, también, mostrar sus condiciones a los grandes clubes que disputan torneos internacionales o conectarse con representantes de otras ciudades a los que nunca podrían conocer personalmente?, según reocge Facundo Lo Duca en rt.

Damián Acri, un emprendedor de 39 años, y Abel Soriano, un ex jugador profesional de 35, idearon 'CV Players': una plataforma digital que reúne a jugadores, representantes y clubes que busquen intereses similares y puedan conectarse entre sí para comenzar a trabajar juntos.

"Hace dos años, Abel era vecino mío en mi mismo edificio. Yo soy profe de gimnasia y siempre me relacioné con el deporte. Un día me contó que se rompió los ligamentos de la rodilla y comenzamos a hablar de esa lesión. Sobre lo difícil que es para un jugador volver a la cancha o conseguir otro club, si te dejan libre. Entonces nos dimos cuenta que faltaba algo en el fútbol: un lugar en común para mostrarse de manera más efectiva y sin salir de tu casa", cuenta Damián Acri en diálogo con este medio.

Después de esa charla, ambos se asociaron para trabajar sobre la idea de vincular la tecnología y el fútbol para conseguir lo que todos buscan: empleados y empleadores.

"Nosotros, los jugadores, no tenemos un curriculum vitae. Y se hace muy difícil conseguir equipo cuando no pasaste por grandes clubes y si aparte sos de algún pueblo lejano, tus posibilidades son más pequeñas", afirma Abel Soriano, quien formo parte de más diez clubes del fútbol argentino en sus categorías menores.

Buenos Aires, capital de Argentina, es el distrito por excelencia del máximo deporte del país. Allí se encuentran los principales equipos en sus más de 100 años de historia: San Lorenzo, Boca, River, Independiente y Racing -considerados 'los cinco grandes'- tienen sus estadios en aquel territorio. Todas las pruebas para sumar nuevos jugadores a sus divisiones infantiles o juveniles se hacen en Buenos Aires.

"El futbol es un negocio donde no hay segundas oportunidades para primeras impresiones. Imagínate que el día de la prueba te pones nervioso. Anímicamente te afecta y no rendís. Con nuestra plataforma ofrecemos una oportunidad más de poder mostrarse ante los ojos de técnicos y veedores", explica Acri y agrega que ya hay una comunidad de 20.000 usuarios en la red -con mayoría de jugadores- pero también representantes, cuerpo técnico y médico y clubes. "Comenzamos a crear el semillero digital latinoamericano para ofrecerlo al mundo", agrega.

Al día de hoy, la plataforma cuenta con dos equipos de la primer categoría del fútbol argentino: Racing, actual líder del campeonato, y Gimnasia y Esgrima de La Plata, finalista de la reciente Copa Argentina, jugada la semana anterior. También hay otros clubes pertenecientes a divisiones menores, como el Club Luján, que disputa la tercer categoría.

Ambos socios admiten que hay jugadores que no necesitan de una plataforma digital para conseguir algún club en las ligas más competitivas del mundo, pero también coinciden en que hay, cada vez más, nuevas competiciones en países donde antes el fútbol no era tenido en cuenta: "Los perfiles que hay actualmente pueden adaptarse sin problema a las ligas de China, Arabia Saudita o Estados Unidos. Sabemos que un jugador de Boca o River no necesita de esto en su carrera. Pero quizás algún día esos clubes sí necesiten de un jugador de nuestra comunidad", estima Soriano.

Pero no solo los perfiles cargados en la herramienta pertenecen a Argentina. Hay jugadores de países como Colombia, Uruguay y Ecuador que ya están registrados y a la espera de que alguien los contacté.

El diseño de la herramienta no se diferencia de cualquier red social. Lo primero que el sistema solicita, al momento de registrarse como jugador, son datos precisos de la persona: lugar de residencia, pierna hábil, posición, peso, edad, etc. Luego se deben agregar fotos y también videos de algunos partidos.

El representante, o club, filtra los datos para centrar su búsqueda en lo que necesite. Al momento de encontrarlo envía una solicitud de contacto al jugador, quien decide si acepta o no la invitación. Los equipos, además, pueden cargar las fechas y horarios de sus pruebas.

La plataforma es gratuita y sus dueños no cobran ninguna comisión si es que se efectúa una transferencia o venta de algún perfil. Actualmente, su ingreso proviene de la publicidad y planean ofrecer, más adelante, una suscripción que permita algunos privilegios al momento de las búsquedas.

Damián Acri recuerda una curiosa anécdota cuando lanzaron 'CV Players' el año pasado. Habían adjuntado un número de teléfono en su publicidad para que, quien quisiera, los contactara también por ese medio. El cuarto mensaje que recibió aquel día fue el de una chica.

'No voy a decir que me sorprendió porque es claro el empoderamiento femenino hoy en el fútbol, pero no esperaba que la cuarta persona interesada en nuestro proyecto sea una mujer. Fue muy bueno porque habla de nuestra cultura actual. Nos juntamos personalmente con ella luego para conocerla. Y por supuesto que tienen su lugar en la herramienta. La Super Liga, a partir del próximo torneo, obliga a tener un equipo profesional femenino en su plantel", anticipa el emprendedor.

La selección argentina de fútbol femenino clasificó al 'Mundial de Francia' 2019, luego de doce años sin disputar el torneo internacional. Sus partidos en preliminares se vieron envueltos en una polémica cuando confesaron el bajo presupuesto que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) le destina al equipo. Las autoridades se comprometieron a resolver el tema ante de que comience la competición.

En la plataforma las chicas, además de cargar su perfil como jugadoras de fútbol, puede también hacerlo en la categoría de 'futsal', deporte en crecimiento en el país desde la obtención de la Copa Mundial en 2016.