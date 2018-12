Pedrerol muy cabreado por 'culpa' de Isco

Pedrerol nos tiene acostumbrados a decir las cosas muy claritas. José Luis Sánchez y Josep Pedrerol se encararon en ‘El Chiringuito' por ‘culpa' de Isco. El jugador del Real Madrid le habría comentado a su entorno que a pesar de su situación actual dentro del equipo se encuentra feliz. Palabras que no se cree en lo absoluto Pedrerol, según defensacentral.

Después de la goleada del CSKA al Madrid en el Bernabéu, y la polémica actuación de Isco en el partido. Pedrerol le preguntó a José Luis Sánchez por la situación actual del jugador.

"Isco está muy jorobado. Pero él es feliz en Madrid. Su sensación es la de continuar en el equipo, por temas deportivos y extradeportivos personales. Es una situación complicada que reconoce abiertamente. Tiene la sensación de que rema contra corriente".

Palabras que no se cree Pedrerol y que cuestiona, "no me imagino a Isco hablando con un amigo suyo y diciéndole ‘estoy feliz en Madrid'. Debería decir estoy ‘cabreao' con la campaña de la prensa, con parte del público".

Isco nunca ha indiscutible en el Madrid

Sánchez: "en el momento determinado siempre pierde esa condición de indiscutible o intocable que nunca ha tenido. El enfrentamiento con el público es un punto de inflexión en su carrera dentro del Real Madrid".

