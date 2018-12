Llorente se queja de la afición: "me jode bastante cuando pitan a los compañeros"

Otro futbolista del Real Madrid que olvida que la afición puede pitar a quién crea oportuno. El canterano del Real Madrid, Marcos Llorente, volvió a cuajar un buen partido a las órdenes de Solari. El centrocampista blanco, tras el encuentro, habló con RMTV y reconoció estar contento por su "trabajo". Además, respecto a lo corto del marcador aseguró que "hoy no han entrado", según recoge Rubén Gómez en defensacentral.

"Nos vamos con un sabor de boca bueno, hemos conseguido nuestro objetivo que era la victoria y los tres puntos para seguir peleando por la liga. Yo creo que las ocasiones las hemos tenido y si Kroos hubiese metido el palo de la primera parte y Asensio la ocasión tan tan clara que ha tenido estaríamos hablando de otra cosa. Sólo necesitamos mejorar la efectividad de cara a gol", ha afirmado el centrocampista del conjunto madridista.

En relación a lo que le está costando esta temporada al Real Madrid llegar a marcar goles, Llorente fue muy claro, asegurando que en este encuentro ante el Rayo sí hubo ocasiones, pero que tampoco era una cuestión para volverse locos con el resultado porque lo importante era ganar.

"El palo de Toni, la de Marco, ya llegarán...Cuando marcas el primero no puedes volverte loco, no nos hemos conformado con el 1-0, pero lo importante era ganar el partido. Hoy no han entrado", señaló el futbolista blanco.

"Yo no soy muy partícipe de los pitos, pienso que los pitos nos debilitan y yo soy más de aplausos. La verdad que cuando pitan a los compañeros a mí me jode bastante y pienso que si estamos todos unido las cosas saldrán mucho mejor", dijo.

¿Se marchará en enero? "Es algo que obviamente no me entra en la cabeza. Tenemos ahora el Mundial de Clubes que es muy importante para nosotros y que queremos ganarlo si o si y mi cabeza está puesta ahí y no en otro sitio", finalizó.