El Manchester United despide a José Mourinho y se rumorea que aterrizará en el Real Madrid

La destitución de Mourinho por parte del Manchester United era algo que se veía venir. Los resultados del portugués no estaban siendo los mejores y en Old Trafford han decidido acabar con la ‘aventura' del ex técnico blanco con los diablos rojos.

Eso sí, el nombre del portugués vuelve a ser asociado con el Real Madrid. De hecho, su sombra, siempre alargada, no ha dejado de merodear el presente y el futuro del equipo madridista. Cuando Zidane dijo que se marchaba su nombre volvió a sonar, situación idéntica a la que se vivió cuando fue Lopetegui el despedido.

Sin embargo, en ninguna de las dos ocasiones hubo nada serio, todo fue fruto del rumor y de los medios de comunicación. Nada más.

Sin embargo, a partir de este 18 de diciembre del 2018, Mourinho está libre. No tiene trabajo. Eso sí, el Real Madrid tiene entrenador con contrato hasta el 2021, se llama Santiago Solari y tiene el respaldo de la junta directiva, con Florentino Péreza la cabeza.

Lo que pueda suceder con el argentino durante los próximos meses es algo que está por ver, eso sí, la idea es mantenerle en el cargo y que lidere los proyectos de las próximas temporadas (Lo que piensa Solari de Mourinho como entrenador)

Según ha podido saber Defensa Central, el Real Madrid, a día de hoy, no contempla bajo ningún prisma la vuelta de Mourinho al Bernabéu. En primer lugar porque su salida no fue la mejor y su ‘división' tanto con el público como con el vestuario todavía está latente.

Además, y quizá tanto o más importante, el porgugués aterrizaría de nuevo en Chamartín bajo la etiqueta del que ha sido derrotado, despedido del United. Todo lo contrario a lo que sucedió la otra vez, cuando Mourinho llegó a Madrid tras haber ganado el triplete con el Inter de Milán, habiendo dejado fuera de la Champions al Barcelona de Guardiola.

En ese momento, Florentino fichaba a un entrenador triunfador, ahora llegaría un técnico fracasado. Por eso, entre otras razones, el Madrid descarta categóricamente el fichaje de Mourinho. Confirmado al 100% por Rubén Gómez en Defensa Central.