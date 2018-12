¿Sabes por qué el Manchester United ha despedido a José Mourinho?

El club inglés Manchester United ha anunciado la salida "con efecto inmediato" de su director técnico, José Mourinho, días después de que ese equipo fuera derrotado en la Liga Premier inglesa por el Liverpool, según rt.

De acuerdo con el servicio de prensa del equipo, un técnico interino será nombrado para tomar el puesto del portugués hasta el final de la temporada actual.

Mientras tanto, el club lleva a cabo un "proceso exhaustivo de reclutamiento" para encontrar un nuevo entrenador a tiempo completo, según el comunicado.

Mourinho tomó las riendas del Manchester United en mayo de 2016, y desde entonces el equipo ha ganado una Liga Europa de la UEFA y una Copa de la Liga inglesa. La temporada pasada, alcanzó la final de la FA Cup y acabó segundo en la Liga Premier.

Por su parte, el luso, de 55 años, continúa con su racha de no poder completar cuatro temporadas consecutivas a cargo de un club.

Esta temporada, el Manchester United tuvo un frío inicio y a falta de la mitad del torneo se encuentra en el sexto lugar de la tabla, 19 puntos por detrás del Liverpool, con quien perdió este domingo 3 goles a 1.

Los Diablos Rojos, no obstante, continúan en la lucha por la Liga de Campeones de la UEFA, por la que deberán verse las caras con el París Saint-Germain francés en los octavos de final.

Manchester United has announced that Jose Mourinho has left the Club.



We would like to thank him for his work during his time at Manchester United and wish him success in the future. #MUFC