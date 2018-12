¿Sabes quién sustituiría a Mourinho en el banquillo del Manchester United?

El Manchester United aparentemente ha desvelado de forma involuntaria quién sería el sucesor de José Mourinho en el banquillo del primer equipo de los 'Diablos Rojos', según rt.

Este martes, en la página web del club apareció un video dedicado a una de sus leyendas, el noruego Ole Gunnar Solskjaer. La imagen iba acompañada de una nota que indicaba que Solskjaer es el nuevo "entrenador interino" del United. Sin embargo, poco después el video fue eliminado.

Ese lapsus también contagió a la primera ministra de Noruega, Erna Solberg, quien en su cuenta de Twitter se hacía eco del 'nombramiento' de su compatriota. "Gran día para el fútbol noruego. Buena suerte al frente de los Diablos Rojos", tuiteó la primera ministra mencionando a Solskjaer, aunque después ese mensaje también fue eliminado.

Este martes, Mourinho fue despedido como técnico del Manchester United después de dos años y medio en el cargo, debido a un mal comienzo de temporada. El conjunto de Old Trafford nombrará un entrenador interino hasta el final de la temporada actual, y dentro de poco se sabrá si el elegido definitivamente es Solskjaer.

Safe to say Ole Gunnar Solskjaer is United's caretaker manager, according to the club website (H/T @RudiMufc) #mufc pic.twitter.com/JxldcAChm4