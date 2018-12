Cristiano será condenado el 21 de enero de 2019 a dos años de cárcel y una multa millonaria

El mediapunta estrella de la Juventus, Cristiano Ronaldo, finalmente será sometido a un juicio por fraude fiscal el próximo 21 de enero, y se espera que el futbolista reciba una condena de dos años de prisión -que no se cumplirá de manera efectiva- además de una multa por 18,8 millones de euros, según rt.

Según informa EFE, que cita fuentes jurídicas, la Audiencia Provincial de Madrid trabajará en el caso a partir de las 9:50 (hora local). Sobre la situación del goleador, ya había trascendido que reconoció haber cometido cuatro delitos fiscales entre 2011 y 2014, mientras se desempeñaba en el Real Madrid.

Así, Ronaldo y las autoridades españolas llegaron a un acuerdo donde ambas partes negociaron la pena. De momento, a pesar del castigo de cárcel, Ronaldo no quedaría privado de su libertad por tratarse de una condena que no supera los dos años. Sin embargo, el portugués deberá cuidarse de no infringir ninguna ley penal en España porque ello podría significar la reclusión.

En cuanto al proceso judicial, vale mencionar que Cristiano no tiene la obligación de acudir al juicio personalmente ya que puede solicitar participar por videoconferencia desde Italia, o el país donde se encuentre en ese momento.



Algunas evasiones

Sobre las maniobras utilizadas para evitar pagar impuestos, el Ministerio Público considera que el jugador implicado declaró ingresos de origen español entre 2011 y 2014 por 11,5 millones de euros, cuando en verdad habrían sido de casi 43 millones, alivianando ampliamente el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

Asimismo, Ronaldo no habría declarado voluntariamente la suma de 28,4 millones de euros por sus derechos de imagen, cedidos a una sociedad llamada Adifore Finance LTD desde 2015 hasta 2020. A pesar de que ya se conoce el futuro resultado de la Audiencia, resta por esperar su resolución final.