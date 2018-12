En Inglaterra insinúan una posible relación extramatrimonial de Mourinho

"A perro falco todo son pulgas" dice el dicho popular. No corren buenos tiempos para Jose Mourinho. El técnico portugués acaba de ser despedido del Manchester United tras un inicio de temporada desastroso, y ahora ve como la prensa inglesa insinúa que ha tenido una relación extramatrimonial, según mundodeportivo.

Concretamente ha sido el diario ‘The Sun' quien ha publicado que el luso tiene un affaire con Prue Carter-Robinson, una mujer de 41 años a quien conoció en 2010, poco después de fichar por el Real Madrid.

Según el tabloide inglés, la pareja se ha ido viendo de forma intermitente en Londres, donde ambos tienen casa.

Pero ‘The Sun' va más allá y afirma que Mourinho también mantuvo un romance en 2001 con la propietaria de una tienda cuando aún era entrenador del UD Leiria. "Me dijo que se estaba separando de su esposa porque no estaba feliz. Estaba segura de que me estaba diciendo la verdad", explicó la mujer en 2007.

Jose Mourinho lleva casado casi 30 años con Matilde Faria, con quien tiene dos hijos, uno de ellos, José, gran seguidor de Messi y del Barça.