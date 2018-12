¿Sabes en qué ha quedado la reunión final del Real Madrid con Asensio?

Era una reunión decisiva para el club y el futbolistas. Horacio Gaggioli estuvo reunido con dirigentes del Real Madrid para aclarar el futuro de Marco Asensio. El representante, según pudo saber Defensa Central, durante el Mundial de Clubes presentó dos grandes ofertas de clubes que quieren llevarse al balear. Se emplazó la decisión al verano, en enero no va a salir. (La respuesta del Real Madrid sobre la venta de Asensio), según recoge Aleix Generó en defensacentral.

Marco Asensio no abandonará el Real Madrid. Eso quedó claro, según pudo saber Defensa Central, tras ver como el agente del balear se personó en las oficinas de Chamartín y presentó dos ofertones. El Real Madrid, tal y como pudimos preguntar, ni se plantea dejar salir a Asensio en enero. En verano, eso sí, todo puede cambiar en función de su final de temporada.

El Liverpool de Jürgen Klopp presentó 180 kilos el pasado verano y la negativa del Real Madrid fue bastante rotunda. El propio futbolista mallorquín jugó al despiste asegurando que no hablaría de futuro hasta terminar el Mundial de Rusia. No salió, pero vuelven a las andadas por expreso deseo del técnico red. ¿Será el segundo intento el definitivo? Sin definir el montante total de la pasta, la oferta superaría ligeramente en valor la que dieron en verano. Desde Anfield andan como locos por Asensio, aunque no es el único interesado.

El Inter de Milán, un viejo enemigo del Real Madrid, también tirará la casa por la ventana para firmar a Asensio. Su representante, Horacio Gaggioli ya comentó que es un "orgullo" que desde Italia pregunten por él. No cabe duda de que le ofrecen un salario notablemente superior al que gana en Chamartín, sin embargo todo ha quedado emplazado a que haya un cara a cara en función de las sensaciones a final de temporada.