"Es un asqueroso": Periodista argentino insulta en antena a este futbolista colombiano del Boca Junior

El periodista deportivo argentino Gustavo López insultó en directo al futbolista colombiano Wilmar Barrios, actual jugador de Boca Juniors, tildándolo de "asqueroso", según se escucha en el audio de la emisión del lunes del programa 'De una otro buen momento', que él mismo presenta, según rt.

"Me gusta la de Tévez, no la de Barrios, el more... el de Boca, la de Barrios no me va", dijo López en el momento en el que hablaban sobre qué camisetas de futbolistas de este club les gustaría tener. "Es un asqueroso ese Barrios. Lo vi personalmente y no me gustó, no lo quiero", añadió el locutor, que fue reprobado por algunos presentes, que le preguntaron el porqué de su rechazo.