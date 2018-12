Así es la lista de los 'reventados' por Luka Modric

Es el hombre del momento. Luka Modric ganó el Balón de Oro y sumó un triplete 'redondo' de títulos. El crack croata ha hecho reventar al antimadridismo. El de los Balcanes lo ha ganado absolutamente todo. Los de "Peluka Modric" son unos reventados, no cabe duda. Volverán a llorar en 2019 sea por Modric o sea para cualquier jugador del Real Madrid. (Los vergonzosos tweets de periodistas contra Modric...¡De risa!), según recoge Manuel Calero en defensacentral.

"42 millones para tapar vergüenzas", comentó Sport (medio cavernario) unos días después de que se hiciese oficial su fichaje por el Real Madrid. "Una cortina de humo", se atrevían a subtitular para terminar citando que Song (¿se acuerda alguien de él?) era mejor fichaje para el Barça que Modric para el Madrid. Es lo que se comentaba sobre un jugador del que llegaron incluso a decir que era "peor que De La Cuevas". Vaya, vaya con Luka...

También desde el Barça (con los traga babas de Messi) o desde el Atlético (lo mismo con Griezmann y el dorado más deseado por ganar una triste Europa League y una Supercopa de Europa). No solo de periodistas se nutren las críticas hacia Luka Modric. Luka les ha tapado la boca conquistando el premio UEFA de la Champions, el premio FIFA del The Best y el Balón de Oro de L'Èquipe y France Football. Para todos ellos Luka es el mejor. (El último menosprecio al Balón de Oro de Modric)

Hombres como Simeone, Griezmann, Cerezo, Valverde, Jordi Alba, Piqué... El etcétera de 'personajillos' se ha multiplicado. Se ahogan en su propia 'bilis'. No tiene nada mejor que decir y hacer que criticar a todo lo que huela a Real Madrid. Luka Modric se coronó en todos los premios individuales por mérito propio tras realizar un gran temporadón en el Santiago Bernabéu y con Croacia en Rusia. Es indiscutible, es el mejor futbolista del mundo. Los culés, atléticos y antimadridistas, a llorar...