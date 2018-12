¿Sabías que el Real Madrid podría tener una rebaja de 60 millones por Neymar?

Sin duda sería el fichaje estrella de la temporada. El 'culebrón Neymar' no ha terminado nunca, ni parece tampoco que lo vaya a hacer hasta, al menos, el verano de 2020. La estrella brasileña, que no está ni mucho menos agusto en el PSG después de una temporada y el comienzo de la segunda, está deseando cambiar nuevamente de aires. No es ningún secreto. Además, podría hacerlo con una pequeña 'rebaja' de lo que pagó el club parisino por él, según defensacentral.

El Real Madrid, el Barcelona y un posible regreso al Camp Nou, el desembarco en la Premier o, incluso, aunque parezca difícil, continuar en el París. Las opciones son ya de sobras conocidas, pero aún falta tiempo para saber qué pasará con el futuro de Neymar. Lo que sí que podemos saber a estas alturas, según informa el diario As, es que el precio, siempre y cuando la operación se realice en el verano de 2020 o en adelante, será de 160 millones. (Emery vería bien la vuelta de Neymar a España)

Lejos quedan ya los 222 millones de euros que el PSG pagó por el Barcelona el pasado verano de 2017. Tanto Neymar como su padre, conocedores de que la Ligue A francesa no era una de las más potentes, se aseguraron, según esta información, tener la posibilidad de marcharse a un precio más 'asequible' para los grandes equipos de Europa. (¿Quién tiene mejores números: Neymar o Mbappé?)

La cantidad fijada, 160 millones, es una gran oportunidad para que Florentino Pérez, 'ansioso' por vestir a Neymar con la elástica blanca, se lanza definitivamente a por su fichaje, aunque hay un inconveniente. Como ya hemos mencionado, la cláusula será efectiva a partir de 2020, por lo que el que finalmente se haga con el brasileño tendrá que esperar. Más vale tarde que nunca, pensará el presidente del Real Madrid.