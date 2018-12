¿Sabes cuál es el plan de Lunin para su futuro más inmediato?

El portero ucraniano despierta mucho interés. El Real Madrid tiene portero de cara al futuro y no solo en Thibaut Courtois. Andriy Lunin, cedido en el Leganés hasta final de temporada, quiere seguir creciendo en Butarque hasta el mes de junio, aunque no esté jugando todo lo que esperaba. El club blanco, consciente de que el portero ucraniano está en una situación complicada, habría intentado ‘cortar' su cesión y buscarle otro destino en enero o, incluso, quedarse en el primer equipo si saliese Keylor Navas, según defensacentral.

No se puede decir que Lunin no tiene personalidad. El Real Madrid se hizo con uno de los porteros más prometedores del fútbol mundial procedente, pero con Courtois y Navas, e incluso Kiko Casilla, su presencia en el primer equipo era una ‘quimera'. Por lo tanto, lejos de quedarse en el Castilla, tanto el club como el futbolista optaron por una salida rumbo a un Primera para coger minutos y experiencia en la élite.

Pero las cosas no están saliendo como esperaban. Mauricio Pellegrino, el técnico del Leganés, confía en él, según ha confirmado él mismo en diferentes ocasiones, aunque su portero titular sea el ‘Pichu' Cuéllar. Lunin solo ha jugado los dieciseisavos de final de la Copa del Rey ante el Rayo, brillando en la vuelta parando un penalti, y 4 minutos ligueros ante el Girona y el partido completo siguiente ante el Alavés por la lesión de Cuéllar, dejando su portería a cero.

Ahora, el Leganés y el Real Madrid vuelven a cruzar sus caminos en la Copa y el meta ucraniano no podrá jugar por la ‘cláusula del miedo'. Por lo tanto, el club blanco habría pensado en repescarle, pero el ex del Zorya se siente bien en el club ‘pepinero', según informa el diario As, su relación con el vestuario es bueno y también con Joseba Ituarte, preparador de porteros del Leganés. (El cabreo en el Madrid por la ‘pirula' del Leganés con Lunin)

Pese a no poder disputar la Copa, Lunin se quiere quedar y pelear por un puesto de titular, aunque no lo tendrá fácil porque Cuéllar está haciendo una gran temporada. Pero el portero ucraniano sabe que puede conseguirlo, más aún después de su inmenso partido en Vallecas. El Real Madrid se puede olvidar de él hasta verano.