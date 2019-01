Ribéry estalla: “Foll** a vuestras madres, abuelas y vuestro árbol genealógico”

El futbolista ha perdido las formas. Franck Ribéry, jugador del Bayern de Múnich, se ha quedado a gusto en las redes sociales y ha hecho una serie de publicaciones en las que muestra su enfado ante las críticas que recibió por comerse un filete bañado en oro valorado en 1.2000 euros durante sus vacaciones en Dubai, en el restaurante del famoso chef Nusret Gökçe, conocido como ‘Salt Bae', según mundodeportivo.

"En 2019 le pondremos los puntos a la I y las vigas a la T. Empecemos con los envidiosos, los haters, quienes seguramente llegaron a nacer por culpa de un condón roto. Foll.. a vuestras madres, vuestras abuelas y también a vuestro árbol genealógico. No os debo nada, mi éxito se lo debo ante todo a Dios, a mí y a mis prójimos, a quienes creyeron en mí. Los demás no sois otra cosa que chinas en mis calcetines", publicó Ribéry en una primera captura, para luego añadir una crítica contundente hacia los periodistas.

"Además, en referencia a los pseudoperiodistas que siempre han vertido críticas negativas hacia mí, mis actos (último ejemplo, el precio de lo que me como), cuando yo hago donaciones (porque me han enseñado a dar cuando recibo mucho), ¿por qué ningún gran medio nacional lo difunde? No, ustedes prefieren hablar de las vacaciones que paso en familia, escrutar mis acciones y mis gestos, lo que como, etc. Ah sí, para ese tipo de cosas superficiales siempre estáis ahí", colgó el extremo francés, haciendo visible su malestar por las últimas publicaciones sobre su persona.