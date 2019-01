Real Madrid: Toni Kroos sufre una rotura de grado II en el aductor izquierdo y estará tres semanas de baja

Da la impresióin de que a Florenbtino Pérez le ha 'mirado un tuerto' en el inicio de este 2019 (Al Real Madrid se le va la Liga y le llega Vinicius).

Toni Kroos también ha caído. El alemán se lesionó contra la Real Sociedad y sufre una rotura de grado II en el aductor izquierdo (Pillan a Gareth Bale pirándose antes de acabar el partido contra la Real Sociedad).

El tiempo de baja nunca será de tres semanas. Se une a las bajas de Mariano, Asensio, Bale y Marcos Llorente, que han caído en las últimas semanas.

Se trata de la primera lesión muscular de Kroos desde que llegó al Real Madrid en 2014. Un jugador muy fiable en lo físico y cuyas únicas bajas de larga duración fueron hace dos años por una rotura del quinto metatarsiano y el febrero pasado por un esguince de ligamento lateral externo en la rodilla izquierda.

Esta temporada estuvo fuera tres partidos por unas molestias en la rodilla. Hasta ahora había jugado 23 partidos y rondaba los dos mil minutos de juego.

Los partidos que se perderá con seguridad son la ida y la vuelta contra el Leganés en Copa, los partidos de Liga contra Betis y Sevilla y la ida de cuartos si el Madrid se clasificara. Si llega lo haría muy justo al Espanyol (26-27 de enero).

Sin el alemán está por ver por quién apuesta Solari ahora, si Ceballos recupera el protagonismo perdido, si Fede Valverde se gana el puesto o si retrasa a Isco como interior. Una ausencia que adelgaza las opciones de Solari en un mes cargado de partidos, dado que a Llorente no se le espera, como pronto, hasta dentro de dos semanas.

Continúa la plaga

Las lesiones se están convirtiendo en un calvario para el Real Madrid. Ahora mismo, Solari vuelve a estar acorralado por los contratiempos físicos, como ya lo estuvo Lopetegui. En realidad, no han dado tregua a los blancos en lo que va de temporada, que ya suman ¡31! lesiones en apenas cinco meses de competición.

Un dato demoledor y preocupante para el equipo en un momento en el que el calendario vuelve a apretarse y que los resultados no dan margen para nuevos tropiezos. Las lesiones no están ayudando en nada y la baja de Kroos no hace más que complicar el panorama de un equipo que ya ha visto cómo se lesionan 17 jugadores y que ha sufrido 22 lesiones musculares.