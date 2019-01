Hinchas incendian sus butacas en un partido entre Sporting de Lisboa y FC Porto

Durante el clásico entre el Sporting de Lisboa y el FC Porto, que se llevó a cabo este sábado y terminó 0-0, los hinchas del Sporting incendiaron accidentalmente sus propias butacas mientras celebraban la entrada de su equipo al campo de juego, informaron medios locales, según rt.

El fuego abarcó aproximadamente tres filas de la tribuna y fue sofocado rápidamente por personal de seguridad del estadio José Alvalade. No se reportaron heridos ni consecuencias graves, sin embargo, por el incidente el inicio del partido se demoró 9 minutos.

Aparentemente, el incendio se originó cuando los papeles utilizados por los hinchas en la barra se prendieron fuego y posteriormente las llamas se extendieron hasta las butacas. Las imágenes fueron compartidas en redes sociales.

Si bien en esta ocasión se trató de un accidente, no es la primera vez que se reporta la quema de asientos durante un partido en Portugal en lo que va del año. La semana pasada, fanáticos del Benfica encendieron las butacas del estadio Municipal de Portimão tras la derrota de su equipo, según reportes de la prensa deportiva nacional.

Passionate Sporting fans set fire to their own seats ahead of Porto clash https://t.co/SbKZ5NrenV pic.twitter.com/7kXCtMyM5e