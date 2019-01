Petr Cech anuncia su retirada del fútbol profesional

El futbolista checo Petr Cech, actual portero del Arsenal inglés, ha anunciado su retiro del deporte tras 20 años de carrera profesional. El guardameta de 36 años abandonará las canchas al término de la temporada 2018-2019 de la liga Premier inglesa, según rt.

"Después de haber jugado 15 años en la Premier League y tras haber ganado todos los trofeos posibles, siento que he logrado todo lo que me propuse lograr", expresó a través de Twitter el excapitán de la selección checa, manifestando la esperanza de alzar un último trofeo con su club.

Cech, considerado por algunos como uno de los mejores arqueros de todos los tiempos, ganó 13 trofeos con el Chelsea desde que llegó al fútbol inglés en 2004, y se convirtió en uno de los dos porteros con más vallas invictas en la historia de la liga inglesa al llegar al Arsenal en 2015.

Sin embargo, la carrera del cancerbero fue puesta en duda en octubre de 2006 cuando requirió cirugía por una fractura de cráneo tras un choque con otro futbolista. El portero se recuperó durante tres meses y desde entonces lleva puesto un protector para su cabeza durante los partidos.

