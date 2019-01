Despierta el Real Madrid tras muchos meses de 'siesta' y vence 2-0 al Sevilla

Y por fin, despertó (Copa del Rey: Real Madrid-Girona y Sevilla-Barça, en cuartos).

El Real Madrid se impuso al Sevilla en el Bernabéu por 1-0. Un golazo de Casemiro en la recta final del encuentro fue definitivo en un buen partido del equipo, el mejor en muchos meses.

Con Marcelo en el banquillo, al igual que Isco, Solaridaba una nueva pincelada a su ración de meritocracia.

El brasileño, que lleva una temporada horrible, ha dejado de ser intocable para que un chico de la cantera, cumplidor y bregador, le quite el puesto en un partido de gran importancia en la Liga.

Como explica David Jorquera en 'Defensa Central', el mensaje del técnico es claro, si no estás en forma y no rindes, al banquillo. Quizá es lo mejor que está transmitiendo Solari desde que llegó (El último intento de la Juventus por Isco y Marcelo)

Vinicius, clara ocasión para el 1-0

El caso es que los primeros 15-20 minutos del Madrid fueron buenos. Ante un equipo como el Sevilla, que ya demostró en la primera vuelta sus armas ante los blancos, la idea era tratar de recuperar el balón lo más cerca posible del área rival. De hecho, de una gran presión de Modric a Banega salió la mejor ocasión de los blancos en el primer tiempo, con un buen desmarque de Vinicius a la espalda de la defensa cuyo remate cruzado, raso, lo acabó sacando, no sin apuros, el portero visitante.

Courtois forzó el fallo de Escudero

Después de ese primer arranque enérgico el partido se igualó. La posesión empezaba a repartirse y jugadores como Banega, Sarabia o Vázquez, que al inicio estaban más pendientes de perseguir a Vinicius o Lucas empezaban a encontrarse alrededor de la pelota. De hecho, en una rápida contra lanzada por Sarabia y que acabó con Escudero delante de Courtois llegó el mayor peligro para la puerta del Madrid. Por suerte, el lateral visitante no estuvo fino en el golpeo y se encontró con el lateral de la red.

Modric, tocando el palo

Al igual que ocurriera en la primera parte, el arranque del partido en el segundo acto del Madrid fue muy bueno. Presionando arriba, teniendo la pelota y empezando a cercar el área visitante de forma habitual. De hecho, fueron los mejores minutos del equipo en las últimas semanas. En este vendaval de juego, Modric estuvo a punto de marcar, sin embargo, la pelota, tras rozar en un defensa, acabó tocando la parte exterior del palo.

Zapatazo de Ceballos al larguero

El Madrid era el amo y señor del partido. El Sevilla vivía atrincherado en su área, sin poder salir más allá de su línea del centro del campo. Los de Solari, por su parte, buscaban adelantarse en el marcador generando ocasiones claras, como una que tuvo Ceballos, con un zapatazo desde fuera del área que se estrelló bestialmente contra el larguero. La justicia ya empezaba a reclamar que el Madrid fuera ganando el partido.

Golazo de Casemiro

No puede decirse que el Madrid estuviera teniendo suerte, sin embargo, al contrario de lo que venía sucediendo durante la temporada, el fútbol fue justo con los blancos. Si Ceballos se había estampado contra el larguero, Casemiro también iba a tocar la ‘madera', sin embargo, en esta ocasión el roce en el metal terminaría alojando la pelota en el fondo de la red. El brasileño no se lo pensó y golpeó con dureza desde fuera del área sorprendiendo a Vaclik. El gol premiaba al equipo que más había mostrado, al que más lo buscó. El Bernabéu volvió a rugir como no lo hacía desde hacía meses. Todos lo necesitaban, el equipo y el público. Volvimos a ver al Madrid que recordábamos.

Modric, sentencia

Luka Modric, el termómetro de este equipo, había jugado un gran partido, el mejor en mucho tiempo. El croata se iba a guardar para el final lo mejor de la tarde, un robo de balón en la línea defensiva rival, y una gran definición en el mano a mano ante el portero rival. Fue la guinda a un gran partido del Balón de Oro y del equipo blanco ¡Por fin!



