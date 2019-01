Le llueven las críticas a Cristiano por subir esta foto en sus jet tras la desaparición del avión de Emiliano Sala

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo ha sido duramente criticado en las redes sociales luego de publicar una foto sonriente tomada a bordo de un jet privado poco después de la desaparición del avión que debía llevar al futbolista argentino Emiliano Sala de Nantes (Francia) a Cardiff (Reino Unido), según rt.

El vuelo desapareció de los radares la noche del lunes mientras sobrevolaba el canal de la Mancha, y las posibilidades de supervivencia ya fueron descritas como escasas por los grupos de búsqueda y rescate. La desaparición de Sala, flamante incorporación del Cardiff queacababa de ficharlo en una cifra récord para el club galés (unos 19 millones de dólares), ha conmocionado a todo el mundo del fútbol.

Sin embargo, el astro futbolístico (quien regresaba de Madrid tras una audiencia judicial de su caso de evasión de impuestos en España), o al menos su equipo de relaciones públicas, aparentemente no estaba al tanto de la trágica noticia, ya que publicó una foto tomada en un avión privado en las redes sociales.

La instantánea lleva tres emoticonos: una cara sonriente, un avión y un pulgar arriba, causando una oleada de críticas por parte de los internautas.

Muchos internautas tacharon de inoportuno el momento de la publicación de la imagen y de insensible al propio jugador de la Juventus. "Falta de tacto", "mal gusto" y hasta "asqueroso": estas fueron algunas de las críticas de los usuarios de Twitter.

A 24 horas de la desaparición del avión que llevaba a un jugador argentino como Emiliano Sala, ¿nadie del equipo que acompaña 24/7 a @Cristiano se dio cuenta que no era el momento para subir una foto en una avión privado tomando mate? Esa falta de timing no te la robo. pic.twitter.com/RvAMhcd9kK

Not the day for this tweet. It really isn’t. https://t.co/61y6cgEzm0