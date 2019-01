La Policía británica abandona la búsqueda del futbolista Emiliano Sala en el Canal de la Mancha

La policía de la isla anglo-normanda de Guernesey, cerca de la cual desapareció el avión en el que viajaba el futbolista argentino Emiliano Sala, anunció este jueves por la tarde que abandonó la búsqueda iniciada el lunes por la noche.

"Hemos revisado todas las informaciones disponibles (...) y hemos tomado la difícil decisión de poner fin a la búsqueda", anunció la policía en un comunicado difundido en su cuenta Twitter.

En dicho comunicado también señalan que las "posibilidades de supervivencia en este momento son extremadamente ínfimas".

La policía buscó durante más de 24 horas, explorando el litoral, peñascos e islas con ayuda de tres aviones y cinco helicópteros. También participaron dos barcos de rescatistas con ayuda de barcos de pesca y navíos.

Emiliano Sala, de 28 años, viajaba a bordo de un monomotor Piper Malibu que desapareció de las pantallas del radar en la noche del lunes.

La avioneta viajaba a 5.000 pies (1.500 metros) de altitud cuando el piloto solicitó descender al pasar por Guernsey, pero perdió contacto con el radar a 2.300 pies, indicó la policía isleña.

Ante la falta de luz, la policía de Guernesey, encargada de coordinar las operaciones, ya había interrumpido las labores de búsqueda del delantero italo-argentino y el piloto la noche del miércoles, tras dos días de intensas operaciones.

Los investigadores privilegiaron inicialmente la hipótesis de que el futbolista y el piloto se habrían podido refugiar en el bote salvavidas que llevaban en la avioneta, pero después de tres noches desaparecidos no quedaba el jueves mucho espacio para la esperanza.

Las autoridades también anunciaron el nombre del piloto desaparecido, David Ibbotson, originario del norte de Inglaterra.

