Así quedan los grupos de la Copa América Brasil 2019

Los grupos de la Copa América 2019, que se celebrará en Brasil entre el 14 de junio y el 7 de julio, han sido sorteados en Río de Janeiro esta jornada, según rt.

El torneo de selecciones nacionales de fútbol, que es el más antiguo del planeta, cuenta con tres cabezas de serie: Brasil, Uruguay y Argentina.

Los partidos se jugarán en seis estadios de cinco ciudades brasileñas: el Maracaná de Río de Janeiro, el Mineirão de Belo Horizonte, el Arena do Gremio de Porto Alegre, el Arena Fonte Nova de Salvador y el Morumbi y el Arena Corinthians, ambos en São Paulo.



Partidos

Grupo A

14 de junio, 21:30 - Brasil vs. Bolivia, estadio Morumbi (San Paolo)

15 de junio, 16:00 - Venezuela vs. Perú, Arena do Gremio, (Porto Alegre)

18 de junio, 18:30 - Bolivia vs. Perú, estadio Maracaná (Río de Janeiro)

18 de junio, 21:30 - Brasil vs. Venezuela, Arena Fonte Nova (Salvador)

22 de junio, 16:00 - Perú vs. Brasil, Arena Corinthians (São Paulo)

22 de junio, 16:00 - Bolivia vs. Venezuela, estadio Mineirao (Belo Horizonte)

Grupo B

15 de junio, 19:00 - Argentina vs. Colombia, Arena Fonte Nova

16 de junio, 16:00 - Paraguay vs. Catar, estadio Maracaná

19 de junio, 18:30 - Colombia vs. Catar, estadio Morumbi

19 de junio, 21:30 - Argentina vs. Paraguay, Estadio Mineirao

23 de junio, 16:00 - Catar vs. Argentina, Arena do Gremio

23 de junio, 16:00 - Colombia vs. Paraguay, Arena Fonte Nova

Grupo C

16 de junio, 19:00 - Uruguay vs. Ecuador, estadio Mineirão

17 de junio, 20:00 - Japón vs. Chile, Estadio Morumbi

20 de junio, 20:00 - Uruguay vs. Japón, Arena do Gremio

21 de junio, 20:00 - Ecuador vs. Chile, Arena Fonte Nova

24 de junio, 20:00 - Chile vs. Uruguay, Estadio Maracaná

24 de junio, 20:00 - Ecuador vs. Japón, estadio Mineirão