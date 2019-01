¿Es Morata es más madridista que Florentino Pérez?

Sin duda uno de los mejores futbolistas del mundo. La vieja frase utilizada por ‘El Chiringuito' de ‘saltan chispas' hizo honor a la discusión que tuvieron Petón y Roberto Morales en pleno plató gracias a la ‘traición' de Álvaro Morata después de que se concretara su fichaje por el Atlético de Madrid, según defensacentral.

Roberto Morales le desmontó al Atlético y Petón, el circo que han montado para decir que Álvaro Morata es 100% colchonero. No se trata que más de una campaña para que los aficionados lo acepten como nuevo jugador.

"¿A quién queréis engañar? Le pido a la producción que me ponga el plano de Morata en Cibeles en la última celebración de la Champions... Esa imagen de Morata apartado de la celebración llorando con todo el dolor del alma; demostraba que se iba del equipo de su corazón y de su vida, porque no pudo triunfar... ¡A mí no me la coláis!", dijo Morales.