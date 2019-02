Leo Messi sufre una contractura en el muslo derecho, es duda ante el Real Madrid y el Barça se caga

El Barça en pleno está cagado (Copa del Rey: Real Madrid-Girona y Sevilla-Barça, en cuartos).

Messi se llevó la mano al muslo derecho y se hizo el silencio en el Camp Nou este 2 de febrero de 2019, en pleno partido de Liga contra el Valencia, que acabó con empate a dos goles.

A tres días del Barça-Real Madrid de la Copa del Rey, el argentino se queja de unas molestias en su pierna derecha.

En el campo, aunque volvió al cesped, tuvo que ser auxiliado por el doctor y el fisioterapeuta.

Messi fue atendido en la banda e incluso le hicieron un masaje en pleno partido.

Después de unos minutos de incertidumbre, Leo Messi retornó al campo, aunque desde la lesión apenas entró en juego y es evidente que tenía molestias.

Pese a ello, Valverde no se atrevió a sustiuirle: El tercer cambio fue el de Malcom por Coutinho.

Ernesto Valverde resumió muy bien el sentir general barcelonista en su comparecencia en la sala de prensa.

«Me gustaría ser claro. Os podría contar una película, pero no sé qué tal está. Tendrá alguna pequeña molestia, como otros, y vamos a esperar a ver qué dicen los médicos cuando le hagan las pruebas. Imaginamos que no puede estar muy mal».

El hecho de que Messi quisiera seguir a toda costa sobre el terreno de juego, de hecho, ya invitaba a cierto optimismo, por mucho que su participación, en los instantes finales del partido, no pasara de testimonial.

«Si me pide el cambio, lo hubiera cambiado. Le he preguntado cómo estaba. Es nuestro jugador más decisivo y, tal y cómo estaba el partido y habiendo marcado dos goles, no tengo costumbre de cambiarlo».