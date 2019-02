¿Sabes qué ha pedido Neymar como regalo de cumpleaños?

Neymar, considerado el jugador más caro del mundo, sufrió una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho a finales de enero y desde entonces se encuentra en proceso de recuperación. Por esta razón, durante su fiesta de cumpleaños realizada este lunes en París (Francia), afirmó que el regalo que más quería era "un metatarsiano nuevo" para poder jugar otra vez, según rt.

Entre lágrimas y apoyado en sus muletas, el delantero brasileño expresó sus deseos de volver pronto para "estar dentro del campo guerreando, luchando y haciendo lo que más amo, que es jugar al fútbol".

Además, Neymar contó que está afrontando tiempos muy duros, pues lidiar con esa lesión ha sido uno de los momentos más frustrantes de su carrera. Sin embargo, agradeció el apoyo de sus familiares y compañeros de equipo. "Me están dando toda la fuerza para ayudarme a regresar lo antes posible", agregó.

Futbolistas como Buffon y Mbappé lamentaron públicamente la lesión de jugador y le desearon una pronta recuperación.

Se estima que el deportista no podrá jugar durante dos meses y se perderá los próximos partidos del París Saint-Germain, su actual equipo, en la Liga de Campeones, además de los amistosos con la selección brasileña en marzo, en la fase de preparación para la Copa América, según medios locales.

La lesión se produjo en la misma región operada hace un año, poco antes de la Copa del Mundo Rusia 2018.

Kylian Mbappé and Gianluigi Buffon wish Neymar a Happy 27th Birthday 🎂



Happy Birthday Neymar, the Brazilian genius 🔥 pic.twitter.com/75uGD2wOun