El Nantes exige al Cardiff el primer pago por el traspaso del futbolista argentino Emiliano Sala

Mientras continúan los trabajos de las autoridades británicas para recuperar el cuerpo hallado en el avión en el que viajaba el futbolista argentino desaparecido, Emiliano Sala, en el canal de La Mancha, el club FC Nantes intimó al Cardiff, su par galés, a pagar la primera cuota del traspaso del jugador, al que había contratado por 17 millones de euros, según rt.

Según informaron fuentes del Cardiff a medios locales, la institución retuvo el primer pago programado por la transacción, unos 5,7 millones de euros, hasta que estén aclarados "todos los hechos".

Por ese motivo, el club francés pidió a sus abogados que estudien los recursos legales posibles para obligar al Cardiff a que pague el traspaso. Y puso un plazo de diez días para recibir la primera cuota de la suma total antes de iniciar un proceso judicial.

Emiliano Sala, de 28 años, desapareció el 21 de enero cuando volaba desde Nantes a Cardiff a bordo de un avión Piper Malibú, cuyo piloto, David Ibbotson, de 59 años, también se encuentra desaparecido.

El domingo, los restos del aparato fueron localizados por un equipo privado de búsqueda, al que recurrió la familia de Sala. Entre los restos de la nave, fue encontrado un cuerpo y la Oficina de Investigación Británica de Accidentes Aéreos (AAIB) podría intentar recuperarlo.

Dos semanas atrás, cuando el destino del avión aún era un misterio, trascendió un mensaje de audio que Emiliano Sala envió a un grupo de amigos en pleno vuelo.

En el audio Sala dice que la aeronave "se está por caer a pedazos", y llega a afirmar que no sabe si van a mandar a alguien a buscarlo porque no lo van a encontrar.

"Estoy acá arriba del avión, que parece que se está por caer a pedazos, y me estoy yendo para Cardiff, que mañana sí ya arrancamos a la tarde a entrenar con el nuevo equipo, a ver qué pasa (...) Si en una hora y media no tienen novedades mías, no sé si van mandar a alguien a buscarme porque no me van a encontrar, pero ya saben", decía el futbolista en el audio divulgado horas después de su desaparición.