El Real Madrid avisa de que podría fichar inminentemente a Neymar o Mbappé

Son dos fichajes muy esperados. El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), con sede en Suiza, hará pública su decisión sobre el PSG antes del final de este mes. La UEFA abrió un expedientes al club parisino y al Manchester City por supuesto dopaje financiero, y el recién reelegido presidente de la UEFA, Aleksander Ceferín, aseguró que actuará con mano firme si se prueba que estos dos conjuntos hicieron trampas. La UEFA está muy molesta con PSG y City porque no colaboraron a fondo con la investigación, según defensacentral.

El presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, fue nombrado este jueves miembro del Comité de la UEFA. Una elección que fue muy criticada por Javier Tebas, presidente de LaLiga, que aseguró que el máximo mandatario del club parisino, de esta forma, podría influir desde dentro de la propia UEFA al expediente abierto contra su equipo.

La UEFA tiene sospechas de que las financias del PSG y del City no cuadran. Le ha encargado un informe al ex primer ministro de Bélgica, Yves Leterme, que ya participó en las primeras sanciones contra ambos equipos por no cumplir el Fair Play Financiero. En aquel conflicto medió Infantino, hoy presidente de la FIFA, y el asunto se saldó con una simple multa.

Sin embargo ahora Ceferín actuará de forma distinta, tomando una decisión más firme en caso de que ambos equipos fueran declarados culpables. PSG y City podrían ser expulsados de la próxima Champions League y tendrían que enfrentarse al drama de tener que vender a sus propias estrellas para cuadrar las cuentas.

Neymar y Mbappé, dos posibles fichajes del Real Madrid

Es el caso de Neymar y Mbappé, cuyo futuro podría decidirse en las próximas semanas. El Real Madrid está alerta: en caso de sanción, los dos ‘cracks' podrían salir del conjunto parisino hacia la capital de España. Y lo harían vistiendo la camiseta de un conjunto que, contrariamente al PSG, podría luchar en Europa teniendo las cuentas limpias y, sobre todo, en orden.