Marcelo confiesa cómo fue el momento en que CR7 le comentó que se marchaba del Real Madrid

El lateral brasileño del Real Madrid Marcelo Viera ha revelado el secreto que ocultaba desde hace varios meses sobre el momento en que Cristiano Ronaldo le comentó su decisión de abandonar el equipo merengue, según rt.

En entrevista con Esporte Interactivo, el lateral contó que CR7 le comunicó de esa decisión en vísperas de la final de la Liga de Campeones que el Madrid y el Liverpool disputaron a finales de mayo pasado en Kiev.

"Estábamos entrenando para la final y él me dijo: 'Me voy'", comentó Marcelo.

Al respecto, admitió sentirse triste por la marcha del astro portugués, con quien mantiene una íntima amistad.

"Tenía muy buena relación con Cristiano, con su familia, su novia. Jugué nueve años con él. Es normal quedarse triste", agregó. Asimismo confesó que tuvo que mentir a la prensa para mantener en secreto la información que le fue confiada por su excompañero.

Cristiano Ronaldo abandonó el Real Madrid, equipo en el que jugó nueve años y ganó 16 títulos, incluidas cuatro Liga de Campeones, para fichar por la Juventus de Turín a cambio de 112 millones de euros (unos 127 millones de dólares).

Respecto a los rumores acerca de que el brasileño también podría seguir los pasos de Cristiano Ronaldo y fichar por la Juventus, Marcelo dijo que "nunca" ha pensado en dejar el Real Madrid.

"Confío en mí más que cualquier otra persona y no tengo por qué marcharme", "he visto que hacen montajes con la camiseta de la Juventus y es un equipo espectacular, pero yo estoy en el Real Madrid", aseveró.

No obstante, aclaró que en caso de ya no ser indispensable para el conjunto madrileño, el lateral advirtió que no lo pensaría para buscar nuevos horizontes. "Si eso pasa, que me pague y está todo arreglado. Si llega el día en el que el Real Madrid no me quiere, me voy. Estaré triste, pero me iré", subrayó.