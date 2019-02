El Real Madrid es inmortal y tiene 'baraka' en la Champions

Un Real Madrid timorato y ramplón rozó el desastre en el Amsterdam Arena ante un estupendo Ajax. Pero el Real Madrid, por mal que juegue, es inmortal en la Champions.

El Real Madrid ha sufrido lo indecible para lograr una victoria muy meritoria y muy costosa ante el Ajax (1-2) en la ida de los octavos de final de la Champions.

Los de Santiago Solari fueron dominados por el equipo holandés sobre el ‘verde’ del Johan Cruyff Arena los 90 minutos, pero el gol de Asensio, a falta de tres minutos, le dio un premio, quizás, excesivo. El Santiago Bernabéu dictará sentencia, pero la eliminatoria no está, ni mucho menos resuelta, menos aún después de como se ha desarrollado este partido.

Como subraya Víctor Aviles en 'Defensa Central' este 14 de febrero de 2019, nada hacia presagiar el partido que firmaron los de Erik ten Hag, venido a menos en el último tramo de la temporada. Firmaron un partido excelente, sobrado de fútbol y deslumbrante en todo momento. Pero el Madrid respondió a lo campeón, sufriendo hasta el límite pero ganando. Benzema y un imperial Asensio, en los 20 minutos de los que dispuso, pusieron la eliminatoria de cara. Broche de oro a la 'semana grande' después del empate en el Camp Nou y el asalto del Wanda Metropolitano.



El ambientazo del feudo holandés, con banderas, un violista y un juego de luces espléndido, hipnotizó al Madrid. Irreconocible en los primeros minutos. El Ajax salió como una auténtica apisonadora, con una presión asfixiante casi en el área de Courtois, aunque sin generar peligro sobre la portería porque Carvajal y Ramos se multiplicaron. Así es el fútbol que los de Solari tuvieron la primera a la contra, pero Bale, en un 4 contra 4, probó a Onana, pero el lanzamiento se le fue a las manos.

Inmediatamente Mazraoui la tuvo con un remate cruzado ligeramente desviado. El Madrid seguía encerrado ante un rival con más ganas e intensidad. Poco a poco los blancos se fueron estirando y los holandeses se echaron algo más atrás. Un espejismo de unos minutos. Los de Ten Hag se dieron un respiro y siguieron llegando al área rival hasta tener la más claro. El disparo de Tadic, al que el capitán molestó, se fue al palo. Así poco tardaron los locales en hacer el primero, que sería anulado.

Durante unos segundos, el fútbol fue muy injusto con Courtois. El belga firmó un paradón a Ziyech e instantes después, en un remate de cabeza de córner, se le escapó el balón y Tagliafico la empujó a la red. Pero el Var vio que Tadic, en fuera de juego, había molestado a Courtois y se lo consultó a Skomina, que anuló el gol. El Madrid se libró de una ‘buena’, pero siguió sufriendo hasta el descanso. Baño al descanso del Ajax ante un Madrid que salió vivo de milagro. El 0-0 fue la mejor noticia.

No despertó tampoco en el inicio de la segunda mitad. Impreciso, sin ideas y una posesión muy plana. De hecho, volvieron a visar los locales por medio de Neres, que perdonó un mano a mano, que Courtois despejó a córner. Tanto perdonó que al final, lo pagó. Y cómo no, tremendo Vinicius. Balón en largo de Reguilón al brasileño, que se marcha en velocidad, ingresa en el área y toca para Benzema, que define a la escuadra contraria a la hora de partido.

Inmediatamente Solari dio entrada a Lucas Vázquez por Bale, muy tímido todo el choque. Pero no cambió nada, ni el gol ni el gallego. El Ajax no cesó en su empeño de buscar el área, aunque con menos intensidad que en la primera parte y Dolberg, nada más entrar, la tuvo, pero disparó arriba. Así hasta que encontró el premio a falta de un cuarto de error. Enésimo error en la salida de balón blanca, Lucas pierde el balón y el Ajax monta la contra, que culmina Ziyech desde el corazón del área.

El gol aupó a los holandeses y se terminó de lanzar a por el segundo. Los de Solari lo fiaron todo al empate, pero Asensio, que había entrado por Benzema, a base de disparos lejanos, no estaba por la labor. El balear probó a un inseguro Onana, pero no hubo manera. El Madrid, sin Vinicius, que se fue al banco por Mariano después de no ‘brillar’ como ‘9’, aguantó atrás y esperó a tener alguna contra.

Así llegó el gol de Asensio, el mejor de los blancos en el último tramo, después de una arrancada de Carvajal a falta de tres minutos. Precio excesivo, pero el Madrid salvó la papeleta y se llevó la victoria después de que Courtois salvara un mano a mano final ante Dolberg, que se resbaló n el último momento. El Bernabéu dictará sentencia sin Ramos, que vio amarilla y estaba apercibido.

