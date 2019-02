La UEFA explica así de claro el gol anulado del Ajax frente al Real Madrid

La UEFA explicó este miércoles en su cuenta de Twitter que el gol del Ajax frente al Real Madrid, en el minuto 38 del partido de los octavos de la Liga de Campeones, fue anulado debido a que el centrocampista del club neerlandés Dusan Tadic estaba en 'offside', interfiriendo al portero del equipo español, Thibaut Courtois, según rt.

El partido, en el cual el sistema de videoarbitraje (VAR) fue aplicado en la Liga de Campeones por primera vez, terminó con la victoria del Real Madrid por 2-1.

VAR in the UCL: in the 38th minute of the Ajax v Madrid first leg, Nicolás Tagliafico’s headed goal was ruled out following a VAR review. The referee identified that Tagliafico’s team-mate Dušan Tadić was in an offside position and interfering with the goalkeeper - pic.twitter.com/sPtZFd6YiB