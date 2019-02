Este espectador carga en directo contra Pedrerol en ‘El Chiringuito’: “No me pilláis nunca más”

Es lo que tiene el directo. Hay pocas cosas tan graciosas para los espectadores de televisión como ser testigos de una buena metedura de pata en riguroso directo. Además, hoy en día no es necesario estar pegado a la televisión para ser testigo de algo así: últimamente las redes sociales están pero que muy atentas, según sq.

La última víctima de uno de estos momentos "tierra trágame" ha sido Josep Pedrerol, que se ha llevado un rapapolvo este martes en El Chiringuito de Jugones de Mega. Al final del programa, el presentador acostumbra a dar voz al público que ha ido al plató y que se sienta en una de las gradas del fondo.

En esta ocasión, cuando le tocó el turno a un hombre con un jersey rosado, no dejó títere con cabeza.

"¿Por qué no le ha gustado?", quiso saber un intrigado Pedrerol.

"Estáis hablando del VAR seis o siete días. Decís lo mismo. Aburrís a todo el mundo. Estáis hasta las tres de la mañana y no dais una noticia importante. Nada, de nada, de nada. Un penalti, os tiráis media hora con si ha sido, si no ha sido... Y así siempre. No me pilláis nunca más."